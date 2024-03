SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher e três filhas dela foram encontradas mortas na manhã deste domingo (10) dentro da casa em que moravam em Vacaria, na Serra do Rio Grande do Sul. A suspeita é que elas tenham sido vítimas de vazamento de gás de um gerador de energia elétrica.

As vítimas são Cíntia de Moraes Costa, 36, Ana Júlia Costa, 15, Cíntia Maria Costa, 11, e Samara Costa, 3. Outras duas crianças, de 9 e 7 anos, e um homem de 31 anos, sobreviveram e estão internados para tratamento médico. As crianças sobreviventes também eram filhas de Cíntia.

Segundo a Prefeitura de Vacaria, a família fazia parte de programas sociais do município. A Secretaria de Educação da cidade informou que duas escolas municipais onde as vítimas estudavam, a Emef Romeu Antônio Biazus e a Emef Synval Guazzelli, suspenderam as aulas nesta segunda-feira (11) por causa das mortes.

Um dos sobreviventes, o menino de 9 anos, foi levado em uma UTI aérea para um hospital de Santa Maria. A outra criança e o homem continuam internados em Vacaria.

A Polícia Civil investiga o caso. A prefeitura e a Secretaria de Educação lamentaram o ocorrido.