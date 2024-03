BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após dias com pancadas de chuva, a capital paulista entra em uma semana que promete apenas dias quentes, com a temperatura ultrapassando os 30ºC. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura, esta será a última onda de calor do verão, que no próximo dia 20 dá lugar ao outono.

Para esta segunda, a previsão é que a temperatura fique entre 21°C e 29°C, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Na terça (12), o cenário atmosférico deve ser parecido, porém a quantidade de nuvens diminui e o sol passa a predominar por mais tempo, favorecendo o aumento da temperatura, segundo o CGE.

O dia deve ser de muitas nuvens, mas sem previsão de chuvas, com mínima de 20°C e máxima de 29°C.

Na quarta (13), também não chove e o tempo fica mais aberto. O dia deve esquentar um pouco mais, em comparação ao anterior, e ter máxima de 31ºC.

A quinta (14), por sua vez, deve ter mais calor: a máxima prevista é de 34°C.

O clima se estabiliza no final de semana, com chuvas isoladas no sábado (16) e tempo aberto no domingo (17).

No começo do mês, a Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia alertado que os atuais modelos meteorológicos indicavam que a primeira quinzena do mês de março teria dias típicos de verão, ou seja, sol predominante com poucas nuvens.

Esse cenário garante sensação de calor e abafamento, porém no decorrer das horas a soma desse calor com a umidade proveniente do oceano e da Amazônia cria condições para pancadas de chuva forte, seguidas por raios, vento e até mesmo granizo.

De acordo com o Inmet, o ar quente e úmido predomina sobre o país, mantendo nuvens muito carregadas com condições para pancadas de chuva forte entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste. A atuação de um cavado ?região alongada de relativa pressão atmosférica baixa? em alto mar vai reforçar a umidade em São Paulo e também no Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Ainda conforme o Instituto, as chuvas têm ficado abaixo do normal na capital paulista desde dezembro do ano passado e as temperaturas, acima da média.