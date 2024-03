SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu no sábado (9), em Brotas, a 291 km de São Paulo, quando o carro em que ela estava junto com mais uma pessoa foi levado por uma enxurrada na estrada do Gouvêa, durante temporal que atingia a cidade.

Segundo a Defesa Civil estadual, Carla Eduarda Ferreira, 30, é a 17ª pessoa morta em decorrência das chuvas que atingem São Paulo desde o início do verão. Onze dessas mortes foram em enxurradas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi arrastada por volta das 17h de sábado. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que policiais militares foram acionados pelo motorista do carro, que conseguiu sair do veículo para pedir ajuda.

Os bombeiros realizaram buscas no sábado, mas o corpo de Carla só foi localizado às 10h de domingo. Ela deixa dois filhos.

As duas primeiras mortes registradas na operação da Defesa Civil ocorreram em 23 de dezembro, em Ribeirão Preto e São Paulo. A maior parte das ocorrências aconteceu em janeiro.

Também desde o início da operação da Defesa Civil, 147 cidades de São Paulo receberam avisos de observação, 25 de atenção e cinco de alerta.

Na sexta última sexta-feira (8), Ubatuba, no litoral norte do estado, registrou 344 milímetros de chuva em 72 horas. Uma ponte, que liga o bairro Folha Seca à rodovia SP-55 foi destruída e deixou isoladas as 800 mil pessoas da comunidade. A cidade decretou emergência por conta dos estragos causados.