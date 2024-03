SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motociclista de 24 anos ficou ferido após um motorista embriagado colidir nele na Avenida Anhanguera, em Vinhedo (SP).

Acidente foi gravado. A câmera de outro motociclista que trafegava na via registrou o momento da colisão. Nas imagens, é possível ver os dois trafegando em alta velocidade e o impacto da batida. O caso foi registrado no km 77 da via na manhã deste domingo (10).

Prisão e fiança. O motorista do carro fez o teste de bafômetro e foi preso em flagrante após confirmação de que ele estava alcoolizado, informou a Polícia Militar Rodoviária à TV Globo. Ele foi solto após pagar fiança de R$ 3 mil, segundo o canal.

Motociclista teve ferimento grave. O homem de 24 anos foi encaminhado com uma fratura na perna para a Santa Casa de Vinhedo. O UOL buscou o hospital para atualização do estado de saúde da vítima e aguarda retorno.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a Polícia Militar também foram procuradas pelo UOL. Nenhuma das duas deu retorno até a publicação desta nota.