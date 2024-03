SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um turista chinês morreu afogado em Guarujá, no litoral sul de São Paulo, na última sexta-feira. Yanxu Chai, 49, e a irmã estavam na ilha Pompeba, na praia de Pitangueiras, e tentaram deixar o local nadando por volta das 17h, quando começou a chover.

Três agentes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimos) entraram na água para socorrer os banhistas.

Durante o resgate, no entanto, Yanxu desapareceu na água após uma onda. Os bombeiros continuaram, sem sucesso, procurando por ele. De acordo como o GBMar, o corpo do turista foi encontrado por banhistas. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Os agentes tentaram reanimá-lo, sem sucesso. Ainda de acordo com os bombeiros, já foi feito contato com o consulado chinês sobre o caso.

Em abril do ano passado, um homem morreu e outro despareceu durante uma ressaca registrada no litoral que também afetou Guarujá.

No domingo (10), um homem de 54 anos foi resgatado com suspeita de trauma cranioencefálico (TCE) do navio graneleiro Shandong, que estava a mais de 5 km da costa de Guarujá.

Foram 14 agentes envolvidos na operação, considerada de alta complexidade. O homem foi içado do navio e, consciente, levado pelos bombeiros a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) zona leste de Santos.

Ele foi deixado aos cuidados de equipes médicas na ponte Edgard Perdigão.