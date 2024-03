SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Imagens de câmeras de segurança mostram detalhes do sequestro de um ônibus dentro da Rodoviária do Rio de Janeiro na terça-feira (12). Nas imagens do circuito interno, é possível ver o momento no qual o autor do crime, Paulo Sergio de Lima, realizou disparos dentro do veículo, que pertence a empresa Sampaio.

Lima manteve por quase três horas 16 reféns dentro do ônibus, antes de se entregar. A ação deixou outras duas pessoas feridas --uma em estado grave.

Segundo a polícia, ele disse aos agentes que era morador da Rocinha, zona sul do Rio, e tentava fugir para Juiz de Fora (MG) após uma suposta desavença com a facção criminosa Comando Vermelho.

Quando estava dentro do veiculo na rodoviária, ele teria achado confundido um passageiro com um policial. Por isso, decidiu sequestrar o ônibus.

A filmagem mostra que Lima está de pé e passa a revistar uma pessoa, que deita no banco. Ele chega a oferecer a arma que carregava, uma pistola 9mm, a outro passageiro. Este, porém, parece não entender a atitude.

Logo em seguida, o sequestrador faz disparos de dentro do ônibus, através de uma janela. Ainda de acordo com a polícia, ele disse que atirou ao ver uma pessoa correr.

Foi nesse momento, segundo a polícia, que o petroleiro Bruno Lima da Costa Soares foi atingido por três disparos no tórax, quando estava prestes a embarcar. A vítima está em estado estável no Incor (Instituto Nacional do Coração), na zona sul do Rio, com um projétil próximo ao coração.

Outra imagem mostra Lima rendendo uma mulher, que grita por socorro. Ao fundo é possível observar a presença de uma criança. Entre os reféns, havia uma criança e seis idosos. Nenhum deles ficou ferido.

"Por conta da besteira que ele tinha feito, ele resolveu sequestrar o ônibus até para avaliar uma possibilidade de fuga", disse o delegado Mario Jorge Andrade, que investiga o caso.

Ainda de acordo com a polícia, Lima realizou outros dois disparos contra policiais que tentavam negociar uma rendição, mas ninguém mais se feriu. Ele passou a acompanhar a movimentação da polícia por intermédio do celular de uma passageira e resolveu se entregar.

Nesta quarta, ele passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal no centro do Rio. Depois, seguiu para Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte da cidade, onde passará por audiência de custódia nesta quinta (14).

Na saída da delegacia, Lima fez uma declaração: "Minha tarde foi interrompida pelos policiais. Me atrapalharam os policiais. Quatro civis disfarçados atrapalharam a minha viagem", disse a jornalistas.

Ele foi preso por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e sequestro, e ainda não possui advogado constituído.

Segundo registros, ele passou por medida socioeducativa quando tinha menos de 18 anos.

Em 2015, aos 20 anos, matou um homem a facadas, em Minas Gerais. Afirmou ser legítima defesa, mas foi condenado à revelia, em setembro de 2023 a 16 anos de prisão.

Antes dessa condenação, em 2019, foi preso sob acusação de ter cometido assaltos em série a ônibus e pedestres no Rio, que lhe renderam uma condenação de nove anos de prisão.

O vídeo pode ser visto neste link: https://mais.uol.com.br/view/17230580.