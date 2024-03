RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um menino de 5 anos e uma adolescente de 14 ficaram feridos durante um tiroteio na tarde desta quarta-feira (13) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Moradores afirmam que a troca de tiros teria ocorrido entre milicianos e traficantes.

A menina foi atingida na cabeça, no antebraço esquerdo e na coxa esquerda. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento da região, e depois transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, município vizinho.

A direção do hospital informou que a jovem deu entrada já intubada e seu quadro de saúde é grave. Ela passou por cirurgia e está internada no CTI da unidade.

Já o menino levou um tiro de raspão no nariz, também foi atendido na UPA e passa bem.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, mas ao chegar ao local, as vítimas já tinham sido levadas por moradores para unidades de saúde.

Testemunhas afirmam que homens armados entraram em confronto na rua Cambuci com Euclides da Cunha. Após o tiroteio, a adolescente estava na calçada e uniformizada com a roupa da rede escolar municipal, além da mochila nas costas.

De acordo com a Prefeitura de São João de Meriti, a jovem estuda nem uma escola municipal que fica a cerca de 1,5 km de distância do local onde ela foi baleada.

A Polícia Militar disse que foi acionada após o tiroteio. No local, policiais encontraram dois carros com diversas marcas de tiros. Dentro de um deles, os agentes acharam uma pistola, carregadores, quatro celulares e duas granadas.

A Polícia Civil informou que o Esquadrão Antibombas foi acionado por conta da suspeita de artefato explosivo abandonado no local. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti) e a perícia foi realizada. O policiamento foi reforçado na região.

Com esse caso, 12 crianças e adolescentes baleados na Região Metropolitana do Rio neste ano. Do total, cinco morreram.