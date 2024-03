SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Comissão do Senado aprova PEC que criminaliza porte e posse de drogas, brasileiros transformam faculdades de medicina na Argentina, Câmara dos EUA aprova projeto de lei que proíbe TikTok e outras notícias para começar esta quinta-feira (14).

JUSTIÇA

PEC antidrogas avança em comissão do Senado em reação ao Supremo. Proposta coloca no texto da Constituição que é crime o porte e a posse de entorpecentes em qualquer quantidade.

PETROBRAS

Prates diz que orientação para reter dividendos veio do governo. Presidente da estatal diz não considerar o episódio como intervenção, mas 'exercício soberano' dos controladores da empresa.

ARGENTINA

Número de brasileiros quintuplica em 7 anos e transforma faculdades de medicina na Argentina. Estudantes, hoje mais de 20 mil, levam coxinha, atlética e 'chopada' a universidades e temem barreiras após Milei.

JUSTIÇA

EUA negam extradição de Allan dos Santos por crime de opinião e têm reunião tensa com Brasil. Americanos dizem estar dispostos a dar prosseguimento a processo contra blogueiro bolsonarista em relação a outros crimes.

JUSTIÇA

STF decide que só uma das mães tem direito a licença-maternidade em união homoafetiva. A outra mulher, de acordo com a corte, terá direito a um benefício análogo ao período da licença-paternidade.

JUSTIÇA

Inquérito das fake news no STF faz 5 anos com série de controvérsias e foco amplo. Alvo de críticas, investigação aberta de ofício pela corte ganhou apoio em meio a ameaças antidemocráticas do governo Bolsonaro.

REDES SOCIAIS

WhatsApp corta verba para checagem de informações em ano eleitoral. Segundo checadores, houve redução nos valores destinados a verificar desinformação; empresa diz que continuará 'investimentos'.

MERCADO

Subway pede recuperação judicial no Brasil com R$ 482 milhões em dívidas. Rede de lanchonetes ficou fora do pedido feito pela Southrock, que também controla Starbucks, em outubro.

GOVERNO LULA

Jornal Nacional lidera verba de publicidade em primeiro ano de Lula 3. Jornal da Record era líder na gestão Bolsonaro; Globo diz entender que distribuição segue critérios técnicos.

AMÉRICA LATINA

Brasil reverte queda em IDH, mas perde duas posições em 2022. País ocupa 89º lugar entre 193 países em ranking da ONU de desenvolvimento humano no último ano da gestão Bolsonaro; recuperação fica abaixo do esperado.

TELEVISÃO

MP investiga denúncia de racismo contra Davi Brito, participante do BBB 24; Equipe do baiano fez pedido à Justiça com base em declarações no programa e postagens com supostas ofensas nas redes.