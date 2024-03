SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tiktoker Kaick Felix, 30, foi preso por suspeita de tentativa de feminicídio contra a ex-namorada em Itatiba, interior de São Paulo. A jovem foi atingida por diversas facadas no pescoço, tórax e costas.

Felix, que tem mais 600 mil seguidores no TikTok e mais de 50 mil no Instagram, foi preso em flagrante. Na rede social, ele costuma fazer vídeos com dicas de paquera.

O crime aconteceu na noite da sexta-feira (8), na avenida Aurora Fernandes Zanuto, no Jardim México.

Procurado, o advogado que representa Felix disse que estava ocupado e que não poderia comentar o caso nesta quinta (14).

De acordo com a Guarda Municipal de Itatiba, Isabela Furlan, 20, tinha terminado o relacionamento após receber ameaças de morte feitas por ele. Ela também conseguiu uma medida protetiva de urgência contra Felix.

Na noite do crime, Isabela teria visto pelas câmeras de segurança que Felix estava no quintal de sua casa, segundo a guarda. Ela então teria trancado portas e janelas e ligado para seu pai.

O tiktoker, porém, teria conseguido arrombar uma janela e entrar no imóvel. Ela então correu para o quintal, mas foi alcançada por ele e recebeu dez facadas, ainda de acordo com a guarda.

Segundo a corporação, o pai acionou a corporação enquanto se dirigia para a casa da filha. Ele disse que ao chegar, viu o tiktoker pulando o muro para ir embora e conseguiu segurá-lo até a chegada dos agentes.

"Abordado, em revista, foi encontrada com ele uma faca manchada de sangue e uma imitação de arma de fogo. O homem ainda usava luvas sujas com sangue, bem como também havia manchas em suas roupas", disse a guarda municipal. Isabela foi encaminhada para a Santa Casa de Itatiba. .

O tiktoker foi detido e levado à Delegacia de Polícia de Itatiba, onde foi preso em flagrante por violência doméstica, descumprimento de medida protetiva de urgência e tentativa de feminicídio, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) afirmou que ele passou por audiência de custódia no dia seguinte e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.