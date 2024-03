SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS) - Dois homens foram mortos em Santos, na Baixada Santista, durante uma ação da Polícia Militar, na noite desta quinta (14). Segundo a polícia, os mortos teriam atirado contra os policiais, que revidaram. Com isso, o total de mortos na Operação Verão chegou a 47.

Na quarta (13), outros dois homens morreram em suposto confronto em São Vicente.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os agentes de segurança averiguavam uma denúncia no bairro Vila Alemoa, em Santos, quando perceberam uma movimentação em um matagal.

"Ao se aproximarem, os agentes de segurança foram recebidos a tiros, intervieram e atingiram dois suspeitos", afirma nota da pasta da segurança.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou as mortes ainda no local. Os policiais não ficaram feridos no suposto confronto.

Ainda segundo a SSP, com os homens mortos foram encontradas duas pistolas, porções de maconha, cocaína e crack, além de uma balança de precisão e quantia em dinheiro.

A perícia foi solicitada e todas as circunstâncias relativas aos fatos serão apuradas, afirma a Secretaria da Segurança. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e morte decorrente de intervenção policial.

A Operação Verão teve início após a morte do soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, 35, no dia 2 de fevereiro. O policial foi assassinado durante patrulhamento em uma favela de palafitas na periferia de Santos.

Após o então secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, dizer não reconhecer excessos por parte da PM, a Ouvidoria da Polícia disse ter encaminhado ao governo do estado 27 queixas de abusos durante a operação entre janeiro e fevereiro.

A gestão Tarcísio de Freitas declarou que todos os casos de mortes em confronto são rigorosamente investigados pela Polícia Civil e Militar, com acompanhamento do Ministério Público e Poder Judiciário.

Diante da violência que atinge a região, organizações de direitos humanos denunciaram na ONU as ações da PM no litoral. Na última sexta (8), o governador chegou a dizer "não estar nem aí" para as possíveis denúncias de violações que foram apresentadas para o colegiado internacional.

A 3ª fase da Operação Verão, iniciada no dia 7 de fevereiro com o objetivo de asfixiar o crime organizado na Baixada Santista, de acordo com a SSP, permanece em andamento por tempo indeterminado.

Desde o início da 1ª fase da ação, em 18 de dezembro, 912 criminosos foram presos, incluindo 354 procurados pela Justiça, e 654,8 kgs de drogas foram apreendidas, segundo a pasta. Além disso, 93 armas ilegais, incluindo fuzis de uso restrito, foram recolhidos, completa a SSP.