SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem negro recebeu um mata-leão de um segurança do Metrô de São Paulo, na estação República, até desmaiar com o golpe. A agressão foi filmada por passageiros, e as imagens mostram que a vítima, já caída no chão, ainda foi arrastada por outro agente de segurança até as catracas.

Procurada nesta sexta-feira (15), a Companhia do Metropolitano de São Paulo não respondeu qual seria o motivo da abordagem, nem o nome do passageiro agredido. Também não disse quando tudo aconteceu ?segundo relatos nas redes sociais, o caso teria ocorrido nesta quinta-feira (14).

Em nota, o Metrô disse que "vai apurar o caso com rigor".

"A Companhia não tolera qualquer forma de violência, seus funcionários são capacitados para o atendimento aos passageiros seguindo um rígido código de conduta. Se constatado qualquer desvio a esses princípios, os funcionários serão punidos", acrescentou.

Imagem feita por outros passageiros mostra parte da confusão. O segurança está em pé atrás do homem e lhe aplica o golpe no pescoço. As testemunhas gritam, pedindo que a violência fosse interrompida, mas os seguranças apenas exigem que elas se afastem.

Alguém então grita que a violência é motivada pelo fato de a vítima ser negra.

Do outro lado das catracas, uma segurança também aplica um mata-leão em outro homem, que consegue se soltar.

O homem desmaiado é arrastado, e a multidão passa a gritar "racistas, racistas".

Procurada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) respondeu que não localizou nenhum registro de ocorrência sobre este caso.