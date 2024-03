SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O País de Gales, uma das quatro nações que compõem o Reino Unido, irá nomear Vaughan Gething como seu primeiro governante negro na história -e ele também será a primeira liderança negra de um país europeu.

Vaughan Gething, atual ministro da Economia de Gales, foi escolhido neste sábado como o próximo líder do Partido Trabalhista. O político, de 50 anos, disse que será uma "honra tornar-se o primeiro dirigente negro" da nação britânica na próxima semana.

Gething sucederá Mark Drakeford, de 69 anos, que renunciou como líder do partido em dezembro. O Partido Trabalhista governa a administração descentralizada em Cardiff, e é esperado que Gething tome posse como chefe do governo de Gales na quarta-feira (20).

O político nasceu na Zâmbia, filho de um pai galês branco e uma mãe negra. Após Gething ser empossado, os líderes de três dos quatro governos do Reino Unido serão não brancos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, é de ascendência indiana, enquanto os pais do primeiro-ministro independentista escocês, Humza Yousaf, emigraram do Paquistão.

"Hoje viramos uma página na história da nossa nação", disse Gething. "Ao assumir esta função, reconheço a enorme responsabilidade que tenho agora. Quer você tenha votado em mim ou não, prometo representá-lo, ouvi-lo e levaremos nosso partido juntos adiante", escreveu ele na rede social X.