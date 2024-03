SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um apagão atingiu diversas ruas na região da 25 de Março, centro de São Paulo, neste sábado (16), segundo a Univinco (União dos Lojistas da 25 de Março e Adjacências).

Lojistas amanheceram sem conseguir trabalhar devido ao problema de energia. A região é de uma das mais movimentadas de São Paulo, principalmente aos sábados.

As ruas estavam cheias de clientes e as lojas sem poder atendê-los. Sábado é o dia de maior movimento e cerca de 60% do comércio não estava funcionando. Foi um prejuízo tremendo. A Enel ainda não conseguiu restabelecer a rede. Claudia Urias, diretora-executiva da Univinco

Entre os locais afetados, Urias cita rua Carlos de Souza Nazaré e a ladeira Porto Geral, além da rua 25 de Março. "A Enel informou que houve um problema na rede primária que fica na rua Florêncio de Abreu, o que afetou o restante do circuito", explica.

Os comerciantes já estavam há meses com problema com as tomadas de tensão de 220 V, segundo a diretora-executiva. "Mas, hoje, além da voltagem de 220 V, que é praticamente a rede de funcionamento das lojas, também estamos com problema na tensão da tomada de 110 V", disse. .

O UOL entrou em contato com a Enel e com a prefeitura de São Paulo, mas não houve retorno até o fechamento da matéria. O espaço está aberto.