SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher que estava com o filho de três meses no colo foi empurrada pelo ex-marido de um carro em movimento. O caso, que foi gravado por câmeras de segurança, aconteceu em fevereiro em Camaçari (BA).

O ex-marido dirigia o carro na noite de 16 de fevereiro quando empurrou a mulher e o bebê para fora. As vítimas estavam no banco do passageiro. As informações são da Polícia Civil.

Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher e o bebê caindo no asfalto. O carro segue em movimento. Depois, a mulher se levanta e pega o bebê.

As vítimas estão bem.

O homem foi indiciado por tentativa de feminicídio, teve a prisão decretada pela Justiça e está foragido.