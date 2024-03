- Hoje é dia: artesanato, Correios, águas e florestas na pauta da semana

Começamos a semana, nesse domingo (17), relembrando os 79 anos da cantora Elis Regina. Na última sexta-feira (15) o Sem Censura celebrou a vida da cantora com um programa especial que recebeu as atrizes Laila Garin e Andréia Horta, que interpretaram Elis nos palcos e na tela de cinema. .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; *>*/ /*-->*/

Nascimento do pianista fluminense José Carlos Cocarelli (65 anos) Morte do estilista, ator, apresentador de televisão, cantor e político paulista Clodovil Hernandes (15 anos) Nascimento do cantor e pianista de jazz estadunidense Nat King Cole (105 anos) Primeira irradiação do programa infantil "História de Chinelos", na Rádio Nacional (72 anos) Nascimento do maestro e compositor fluminense Guerra Peixe (110 anos) - atuou como violinista na Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC Nascimento da cantora e compositora fluminense Zilda Gonçalves, a Zilda do Zé (105 anos) Nascimento da escritora russa radicada em São Paulo Tatiana Belinky (105 anos) - ganhadora do Prêmio Jabuti e grande escritora de obras da literatura infanto juvenil Publicação do Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, no Correio da Manhã (100 anos) Inauguração do Memorial da América Latina (35 anos) Dia Nacional da Imigração Judaica Nascimento do físico, astrônomo, professor, escritor e roteirista fluminense Marcelo Gleiser (65 anos) Morte do cantor e compositor fluminense Jorge Fernandes (35 anos) Dia Nacional do Artesão A "Marcha da Família com Deus pela Liberdade" ocorreu em São Paulo (60 anos) Revolta do Queimado, no Espírito Santo (175 anos) - a maior revolta levantada pelos negros escravizados do estado do Espírito Santo Primeira transmissão do programa "Momento de Jazz", produzido por Nelson Tolipan, na MEC FM (38 anos) Morte da atriz paulista Dina Sfat (35 anos) Dia Internacional da Francofonia - o objetivo dessa data é a promoção de atividades diversas para difundir e divulgar a cultura francesa Dia Internacional da Felicidade Nascimento do compositor e instrumentista mineiro Francisco Magalhães do Valle (155 anos) - patrono da cadeira de número 33 da Academia Brasileira de Música Fundação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública que substituiu o Departamento de Correios e Telégrafos (DCT) (55 anos) Equinócio de Primavera (hemisfério Norte) e Equinócio de Outono (hemisfério Sul) - em várias culturas nórdicas ancestrais, o equinócio da primavera era festejado com comemorações que deram origem a vários costumes hoje relacionados com a Páscoa da religião cristã Morte do humorista baiano Aloísio Ferreira Gomes, o Canarinho (10 anos) Nascimento do compositor e militar russo Modest Petrovich Mussorgsky (185 anos) - conhecido por suas composições sobre a história da Rússia medieval Dia Internacional das Florestas Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial Dia Internacional da Síndrome de Down Dia Mundial da Poesia - data criada na 30ª Conferência Geral da UNESCO Acidente ferroviário de Perus (55 anos) Lançado o Manifesto Neoconcreto no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil (65 anos) Dia Mundial da Água - comemoração que foi instituída pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas na Resolução A/RES/47/193 de 22 de fevereiro de 1993 Nascimento do compositor italiano radicado no Brasil Glauco Velásquez (140 anos) - um dos mais avançados compositores brasileiros da sua geração Morte da benemérita das artes fluminense Laura Alvim (40 anos) - idealizadora da Casa de Cultura Laura Alvim no Rio de Janeiro Dia Mundial da Meteorologia Hora do Planeta - data móvel Tags:

Hoje é Dia | març | meio ambiente - Hoje é dia: artesanato, Correios, águas e florestas na pauta da semana

