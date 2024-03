SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As zonas norte e leste de São Paulo foram colocadas em estado de atenção para alagamentos por causa da chuva, na tarde deste domingo (17).

O alerta foi feito pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, às 17h45. Ele também vale para a marginal Tietê.

Conforme o órgão municipal, a propagação de áreas de instabilidade da região de Sorocaba (a 99 km de São Paulo) provoca pancadas de chuva sobre a região metropoltana.

"De acordo com os dados do radar meteorológico da prefeitura, os pontos mais intensos se concentram nos municípios de Mairiporã e Guarulhos", diz o CGE sobre o avanço para as zonas norte e leste paulistana.

Segundo a Defesa Civil estadual, a combinação entre a atuação de um sistema meteorológico sobre oceano e o aumento das temperaturas, entretanto, deverá provocar a formação de pancadas de chuva isoladas em praticamente todo o estado.

Com 34,3ºC, medidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) às 15h na estação meteorológica do mirante de Santana, na zona norte, a capital teve a segunda maior temperatura do ano neste domingo.

Na véspera foi registrado o recorde de 2024 e a maior temperatura para o mês de março em ao menos 81 anos, com 34,7ªC.

A temperatura elevada deve contribuir para que sensação de calor intenso e abafada.

Medição feita no meio da tarde na estação meteorológica do CGE na região da subprefeitura Aricanduva/Vila Formosa, zona leste, apontou sensação térmica de 39.3°C, a maior no município.

A Vila Formosa é uma das regiões com alerta para alagamentos.