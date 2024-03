SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Putin é reeleito para mais seis anos no cargo com votação recorde, Tarcísio estanca atritos com a direita, 88% dos paulistanos são a favor de câmeras em PMs e outras notícias para começar esta segunda-feira (18).

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin é reeleito com votação recorde e promete mais força militar. Com protestos tímidos e ataques de Kiev, russo caminha para ser o mais duradouro líder desde Stálin.

ATAQUE À DEMOCRACIA

PF usou depoimentos sobre golpe para desqualificar fake news criadas no bolsonarismo. Investigadores questionaram sobre ataques a urnas e eleições e sobre informações sem fundamento que ligam PT ao tráfico.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio estanca atritos com a direita após gestos em sequência a bolsonaristas. Governador de São Paulo conquista pontos com aliados do ex-presidente após ano anterior marcado por tensões.

DATAFOLHA

Na cidade de SP, 88% são a favor das câmeras corporais da PM, aponta Datafolha. Maioria diz que equipamentos devem ser usados por todos os policiais para impedir ações violentas dos maus profissionais.

GOVERNO LULA

Nove ministros de Lula podem apoiar adversários do PT nas eleições de capitais. São Paulo é retrato do racha na base aliada de Lula e tem PSB com Tabata, MDB com Nunes e PT com Boulos.

BETS NO BRASIL

Rio dribla Fazenda e credencia bets para operar em todo o Brasil. Loterj retificou edital um dia depois de medida provisória do governo; ministério diz estudar providências.

RIO

Ponte aérea tem voos cancelados por razões divergentes e sem fiscalização. OUTRO LADO: Empresas dizem ser reguladas pela Anac e operadores de aeroportos; agência e Infraero dizem não ter atribuição para checar justificativas.

REFORMA TRIBUTÁRIA

Saiba o que muda no imposto sobre herança com a reforma tributária. Novas alíquotas, mudança no local de tributação e cobrança sobre bens no exterior estão entre as novidades.

CIDA GONÇALVES

Não quero reduzir mulher ao aborto, diz ministra Cida Gonçalves. Chefe da pasta das Mulheres afirma que discussão sobre o procedimento sem debate a respeito de contracepção é irresponsabilidade.

CULTURA

Pré-venda de ingressos para turnê de Caetano e Bethânia tem confusão em fila virtual. Em redes sociais, fãs relataram espera de horas e liberação da compra antes do horário marcado.

JUSTIÇA

Robinho pede desculpas a todas as mulheres e diz ser inocente. Em entrevista à Record, ex-jogador diz que jovem 'não gritou nem pediu para parar'.

BBB24

'Do ponto de vista do fair play, não acho que foi justo', diz Wanessa sobre expulsão. Cantora diz que quer fazer 'letramento' sobre racismo estrutural e pedir desculpas a Davi.

TELEVISÃO

A maioria dos meus medos estava na minha cabeça, diz Ricky Martin sobre saída do armário. Em 'Palm Royale', série que estreia nesta semana na Apple TV+, ele interpreta o dúbio Robert Diaz, que vive a própria sexualidade às escondidas nos Estados Unidos do final da década 1960.

RIO DE JANEIRO

Com 62,3°C, Rio tem novo recorde de sensação térmica neste domingo. Segundo a prefeitura, indicador atingiu 62,3°C na estação de Guaratiba, na zona oeste.

ESTILO

Bolsa Longchamp, a queridinha de Kate Middleton, vira moda entre estudantes de SP. Em estilo sacola, modelo da grife francesa é febre entre mulheres há mais de três décadas.