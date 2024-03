SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo prendeu mais 140 detentos que violaram as regras da saída temporária, a "saidinha", no fim de semana. Até agora, 469 presos foram reconduzidos aos presídios.

Desde 12 de março, 469 detentos foram reconduzidos aos presídios por descumprirem medidas obrigatórias. O número foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Presos precisam cumprir série de medidas durante a saída temporária. Enquanto estiverem fora dos presídios, os detentos precisam estar em suas casas entre 20h e 6h, permanecer na cidade indicada à Justiça e não frequentar bares.

Saída temporária termina nesta segunda-feira (18). A primeira saída temporária do ano, iniciada no dia 12 de março, termina nesta segunda-feira. Apenas presos em regime semiaberto e com bom comportamento têm direito ao benefício. Eles também devem ter cumprido, no mínimo, 1/6 da pena se ele forem primários e 1/4 se eles forem reincidentes

Datas das saídas temporárias neste ano:

- Primeira saída: 12/03/24 a 18/03/24;

- Segunda saída: 11/06/24 a 17/06/24;

- Terceira saída: 17/09/24 a 23/09/24;

- Quarta saída: 23/12/24 a 03/01/25.