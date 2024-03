BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram e uma está desaparecida após uma cabeça d'água em uma cachoeira no município de Paranavaí, noroeste do Paraná, na tarde deste domingo (17).

Os mortos são três jovens, duas mulheres e um homem, com idades entre 15 e 23 anos, segundo informações do Corpo de Bombeiros. A pessoa desaparecida é a mãe de uma das vítimas. Os nomes não foram revelados pela corporação.

A cabeça d'água é o aumento repentino do volume de um rio ou ribeirão provocado por fortes chuvas.

Um grupo de sete pessoas em excursão foi atingido quando estava no local conhecido como Toca do Rato, no ribeirão Paranavaí, dentro da cidade. Três conseguiram deixar a água.

As buscas pela mulher desaparecida seguem nesta segunda (18). Os bombeiros já percorreram seis quilômetros do ribeirão, conforme o tenente Jean Carlos da Silva.

A procura pela desaparecida é dificultada pela quantidade de pedras ao longo do curso d'água, impedindo o uso de embarcações. "As buscas são feitas a pé", diz o tenente.

A região de Paranavaí vinha enfrentando forte calor ao longo da última semana, mas o tempo virou neste domingo (17) e choveu no município.

Cabeças d'água já causaram várias mortes no país. Em dezembro de 2021, duas mulheres e um homem morreram levados pela correnteza em cachoeira em Capitólio (MG), região sudoeste do estado, a 279 quilômetros de Belo Horizonte.

Também em dezembro de 2021, quatro mulheres morreram atingidas por uma cabeça d'água em Lavrinhas (SP), município próximo às divisas de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Um dos principais indícios de que uma cabeça d'água pode ocorrer é o aumento de galhos e folhas na correnteza, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Além disso, a cor da água fica mais escura. Diante destes sinais, é fundamental ir para ponto seguro em terra.