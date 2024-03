SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi morta em um bar em Goiás após questionar um homem que estava usando o banheiro feminino.

O homem foi questionado pela vítima do porquê estar usando o banheiro feminino e não o masculino. A mulher estava no bar com o marido e o suspeito estava acompanhado a esposa e os filhos.

A justificativa foi de que o banheiro masculino estava sem porta e que, por isso, usaria o feminino. Ele questionou se a mulher estava incomodada, e ela disse que sim.

Irritado, o homem saiu, foi em casa, buscou uma arma, e disparou duas vezes contra ela. Um dos tiros foi na cabeça.

Suspeito e vítima não tiveram nome ou idade divulgados pela polícia. Caso aconteceu no domingo (17), em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

O autor é procurado pela polícia. Segundo a Polícia Civil, ele fugiu após o crime e ainda não foi localizado, mas já foi identificado.