SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pintor Luiz Eduardo Mendes Domingues, 25, morreu após levar um choque enquanto trabalhava no Parque Santa Rita, em Goiânia, na última segunda-feira (18).

Luiz Eduardo pintava a fachada de um galpão no momento em que levou o choque. Após sofrer a descarga elétrica, o pintor caiu do andaime e despencou de uma altura de aproximadamente seis metros. As informações são do Corpo de Bombeiros de Goiás.

O pintor trabalhava quando o cabo do rolo usado por ele teria encostado na rede de alta tensão. A queda chegou a ser amortecida por outros colegas que trabalhavam na obra.

Luiz Eduardo foi socorrido, mas não resistiu. Segundo o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o socorro passou cerca de 50 minutos tentando reanimar o homem, mas o óbito foi confirmado ainda no local. O corpo foi retirado por funcionários do IML (Instituto Médico Legal). O pintor deixou um filho de 3 anos.