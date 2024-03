BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma pessoa morreu em acidente com ônibus de turismo na Estrada da Lageana, em Gramado (RS), nesta segunda (18). Outros quatro passageiros, um bebê e três adultos, ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital em Canela com ferimentos leves.

O turista morto é de São Paulo. A reportagem não conseguiu contato com o Corpo de Bombeiros gaúcho nem com a Polícia Civil em Gramado para informações sobre o nome e idade da vítima.

O grupo fazia o passeio chamado "Pé da Cascata", que conduz turistas à Cascata do Caracol, passando pelo Vale da Lageana. O ônibus tombou em um trecho da estrada. Ainda não se sabe quais as causas do acidente.

A empresa responsável pelo ônibus divulgou nota sobre a morte do turista. "Nossa prioridade neste momento é garantir a assistência a todos os envolvidos. Estamos em contato direto com as famílias dos clientes afetados, oferecendo todo apoio e suporte possível neste momento difícil", disse a operadora de turismo, na nota.

A Broker afirmou também que busca esclarecimentos sobre o que causou o acidente. "As operações dos passeios na Estrada da Lageana ficarão suspensas até que haja clareza do ocorrido. Em quase 30 anos de operação, este é o primeiro incidente grave ocorrido e nosso time está empenhado em buscar respostas e atender aos envolvidos", afirmou a empresa.