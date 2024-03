SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governo federal divulgou quais ações farão parte do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, lançado em agosto de 2023.

O plano de ação tem um orçamento previsto de RS 2,5 bilhões a ser repartido entre 11 ministérios. O anúncio foi feito nesta terça-feira (19) pela ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que apresentou 73 ações que serão feitas no âmbito do Pacto.

Pacto tem medidas para evitar a violência, combater a misoginia e para garantir medidas de reparação a vítimas ou a seus familiares. As três linhas principais são chamadas de "eixos". Além deles, a ministra também anunciou um esforço para coletar dados e produzir novas normas que possam orientar políticas públicas.

Entre as ações, estão repasses para centros de acolhimento de vítimas de violência, campanhas de conscientização e novos editais para pesquisa de gênero. É possível conferir o documento com as 73 ações anunciadas aqui.

Em meio à queda de popularidade, Lula pediu maior esforço dos ministérios na comunicação de ações à população. A primeira reunião ministerial do ano, realizada na segunda-feira (18), teve maior pressão sobre Nísia Trindade, da Saúde, mas Cida Gonçalves também foi citada, já que Lula quer fazer da lei de igualdade salarial uma "marca do governo".

"O nosso trabalho é garantir que nós não tenhamos tantas mulheres mortas nesse país, porque feminicídio são mortes evitáveis. Para prevenir o feminicídio, há várias ações que estão colocadas de educação, de cultura, na questão de garantir as Casas da Mulher Brasileira, os Centros de Referência, garantir qualificação e formação permanente", afirmou a ministra da Mulher .