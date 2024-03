SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Maranhão registrou três mortes por dengue seguidas do primeiro óbito por chikungunya em todo o estado. Os quatro pacientes são do sexo masculino com idade entre 10 meses, 5, 23 e 34 anos, respectivamente.

Até a tarde desta terça-feira (19), o boletim semanal de Arboviroses da SES-MA (Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão) contabilizava, ao todo, 1.505 casos confirmados e duas mortes por dengue, diante de 68 casos de chikungunya e uma morte.

Com a atualização do Painel de Abroviroses do Ministério da Saúde, que apontou mais uma morte por dengue no estado, além de 1.537 casos e, para chikungunya, 74 casos, a SES-MA confirmou o óbito de uma terceira pessoa por dengue no estado.

A morte mais recente registrada, segundo a pasta, é de uma criança de cinco anos de idade moradora de Brejo, a 322 km da capital maranhense. O paciente teve início dos sintomas em 5 de fevereiro e foi confirmado o óbito após um mês, no último dia 5.

A segunda vítima da dengue no estado foi um jovem de 23 anos morador de Lago Verde, a 287 km da capital São Luís. Segundo a secretaria, ele tinha comorbidades.

Já a vítima de chikungunyua era residente de Caxias, a 473 km da capital. Em nota, a SES informou que o óbito ocorreu em Teresina, capital do Piauí, onde o paciente estava internado.

A primeira morte por dengue no estado foi de uma criança de 10 meses, moradora de São Luís.

Após ser questionada sobre as divergências em relação aos números apontados no painel do governo, a secretaria de saúde do Maranhão informou por nota que "existe um horário de corte para a análise dos dados, ou seja, os dados trabalhados são referentes as notificações das últimas 24 horas --diferente do horário de corte do Ministério da Saúde".

Em todo o país, a plataforma do Ministério da Saúde contabiliza 927.485 casos confirmados de dengue e 630 óbitos. Já para chikungunya são 45.804 casos e 36 óbitos.

O país já bateu o recorde histórico de casos prováveis, com 1.889.206 casos prováveis de dengue.

Apenas sete estados brasileiros não registram óbitos pela doença em 2024. São eles: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima.

No entanto, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo são os estados com mais mortes por dengue, respectivamente.

Transmitida pelo mesmo agente causador da dengue, o mosquitoAedes aegypti, a chikungunya tem sintomas diferentes. Quando infectado, o paciente pode apresentar sintomas como inchaço nas articulações e dores intensas.