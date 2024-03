SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro pegou fogo e foi destruído no final da tarde desta terça-feira (19) no elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, que liga o centro à zona oeste de São Paulo.

O incêndio, na altura do número 80 do elevado, no sentido Barra Funda, chamou a atenção de moradores da região, que gravaram vídeos e postaram imagens e relatos nas redes sociais.

O fogo teria começado por problemas técnicos no veículo e foi rapidamente extinto pelos bombeiros. Ninguém ficou ferido.

As imagens mostram que carros e motos circularam normalmente na pista ao lado durante o incêndio.

O carro foi retirado por um guincho durante a noite, período em que o Minhocão fica fechado para o trânsito de veículos.