SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar foi morto a tiros na noite desta terça-feira (19) em Salvador.

O PM morto foi identificado como soldado Vagner Nunes Costa. Ele não trabalhava no momento do crime e estava parado em uma moto na praça da Revolução, no bairro de Periperi, quando foi abordado por dois homens em outra moto.

Suspeitos do crime fugiram. Os homens atiraram em Vagner e deixaram o local poucos segundos depois, aparentemente, sem levar nada.

PM foi socorrido. A morte dele foi constatada no Hospital do Subúrbio e morreu na unidade de saúde, informou a Polícia Civil.

Indícios de tentativa de assalto. A Polícia Civil apura o ocorrido e não descarta que Vagner tenha sido abordado por assaltantes e investiga o caso.

O soldado deixa a esposa e uma filha de nove anos. Ele era lotado na 11ª CIPM, que lamentou morte nas redes sociais. "Nossos sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos que lamentam a perda do companheiro querido", afirmou a PM em nota.