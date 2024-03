SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alunos da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de São Paulo, na zona oeste da capital, protestaram contra a falta de ar-condicionado nas salas de aula na manhã desta quarta-feira (20). Em biquínis, sungas, shorts e maiôs, eles cobravam da reitoria medidas para arrefecer o calor. Este foi o verão mais quente dos últimos dez anos na capital paulista.

A manifestação foi realizada num pátio do Campus Monte Alegre conhecido como "prainha".

"A PUC tem um problema na infraestrutura como um todo, não só o ar-condicionado, mas falta tomada, as cadeiras são desconfortáveis, o wi-fi dá muito problema, além de questões que afetam a permanência estudantil, como o valor do bandeco e a falta de acessibilidade", disse Kamille Pompeu, presidente do centro acadêmico de direito da PUC, o 22 de Agosto.

Em nota, a universidade afirma trabalhar constantemente para a melhoria de sua infraestrutura física, incluindo o sistema de ventilação das salas de aula e auditórios e estar ciente dos problemas.

"Para minimizar os transtornos que o clima atual tem trazido à comunidade, direciona o maior volume possível de atividades acadêmicas, em todos os períodos, para as salas com ar-condicionado", declara a instituição.

O campus Monte Alegre da PUC possui 191 salas de aula, das quais 43 possuem ar-condicionado e 148 tem dois ventiladores. Todos os auditórios possuem ar-condicionado. Lá, há cerca de 20 mil matriculados.

Estudantes ouvidos pela reportagem dizem que a reitoria não responde suas reclamações e pretender seguir insistindo no tema.