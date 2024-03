SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A região metropolitana de São Paulo deve ficar atenta aos transtornos que podem ser provocados pelo grande volume de chuva, previsto para cair entre a tarde desta quinta-feira (21) e domingo (24).

De acordo com a Defesa Civil estadual, estão previstos 100 mm de chuva no período para a Grande São Paulo.

Chuvas e ventos fortes deverão atingir São Paulo, mas com mais intensidade no litoral e no Vale do Paraíba, a partir da tarde desta quinta, por causa de uma frente fria que se desloca do Rio Grande do Sul.

A Defesa Civil estadual prevê até 250 mm de acumulado de chuva no litoral norte e até 180 mm para a Baixada Santista.

No interior do estado, nas regiões metropolitanas de Campinas e de Sorocaba estão previstos até 80 mm.

Uma reunião na manhã desta quinta deverá contar com técnicos da Defesa Civil estadual, Cenad (Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres) e Cemadem (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) para definir ações por causa das condições meteorológicas previstas no estado.

"Não estão descartados deslizamentos, inundações, alagamentos, enxurradas e raios", afirma o órgão estadual.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, colocou a capital paulista em estado de atenção para alagamentos pelo quarto dia consecutivo nesta quarta-feira (20). Mas apesar de ter caído com até forte intensidade em algumas regiões, a chuva foi isolada e logo perdeu força.

Nesta quinta deve ser o último dia do calor que atinge o estado desde a semana passada, inclusive com recorde de temperatura para o mês de março na cidade de São Paulo --a marca de 34,7ºC foi atingida no último sábado (16).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura deve oscilar entre 23ºC e 32ºC nesta quinta. Entretanto, por causa da chegada da frente fria, os termômetros não devem passar de 23ºC na sexta (22).

"Por conta da alta umidade e dos ventos que passam a soprar do quadrante sul, a temperatura terá pequena amplitude com mínima de 19°C e máxima de 23°C", afirma o CGE.

No sábado (23), a queda tende a ser ainda maior e a temperatura não deverá passar de 20ºC na capital paulista, segundo previsões do Inmet --no domingo, a máxima deverá ficar em torno de 24ºC, conforme o órgão federal.