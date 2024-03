SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Móveis do Alvorada são achados após Lula culpar Bolsonaro, projeto que acaba com saidinha segue para sanção, BC reduz Selic em 0,5 ponto percentual e outras notícias para começar esta quinta-feira (21).

POLÍTICA

Governo encontra móveis do Alvorada após Lula culpar Bolsonaro e recomprar peças de luxo. Ausência alegada foi usada pelo governo para gasto de R$ 196,7 mil.

Ex-presidente reage e fala em 'falsa comunicação de furto'.

Governo Lula divulga 2 notas em 4 horas e culpa gestão Bolsonaro.

CONGRESSO NACIONAL

Câmara aprova projeto que acaba com saidinha temporária; texto vai à sanção. Votação simbólica vale para datas comemorativas; autorização para detentos estudarem e trabalharem fora do sistema prisional é mantida.

POLÍTICA

PF quer ação que dê mídia, não quer trocar tiro com bandido, diz Lira. Presidente da Câmara critica instituição e defende maior integração entre forças de segurança.

STF

Decisões controversas do STF são usadas por Bolsonaro para pressionar ministros. Questionamento sobre imparcialidade de Moraes e acesso à delação de Mauro Cid geram debate.

BANCO CENTRAL

BC reduz Selic a 10,75% ao ano e sinaliza só mais um corte de 0,5 ponto. Copom mantém intensidade aplicada desde o início da flexibilização, pela sexta vez seguida.

Brasil mantém 2º lugar em ranking de juros reais.

ECONOMIA

Pix de um centavo vira meio de comunicação com 35,3 milhões de operações em 2023. Transferência de valor baixo é usada para checar informações e mandar mensagens; Banco Central não comenta.

RIO DE JANEIRO

Rogério Andrade pagava R$ 200 mil por seguranças PMs intitulados 'vampiros', diz Promotoria. Operação do Ministério Público prende 17 agentes suspeitos de realizarem segurança para o bicheiro.

ROBINHO

STJ decide que Robinho deve ser preso imediatamente para cumprir pena por estupro no Brasil. Caso reuniu 9 votos a 2 a favor do entendimento do relator Francisco Falcão, pela validade da sentença italiana.

Agora espero que busquem Robinho e o façam cumprir a pena, diz advogado da mulher estuprada.

DANIEL ALVES

Justiça concede liberdade a Daniel Alves com fiança de R$ 5,5 milhões. Magistrados ordenaram a retirada dos passaportes e distância de 1 km da vítima.

Defesa de jogador quer pagar fiança com dinheiro da receita federal espanhola.

MUNDO

Brasil volta a subir em ranking da felicidade após 9 anos; Finlândia lidera pela 7ª vez consecutiva. Afeganistão, que enfrenta uma catástrofe humanitária desde o retorno do Talibã, em 2021, continua em último lugar.

EDUCAÇÃO

Escola de SP alerta pais sobre grupo de alunos no WhatsApp com nazismo e pornografia. Em comunicado, Dante diz que detectou participação de crianças e jovens em grupo que tem números de outros estados e outros países.

JORNALISMO

Band demite Veruska Seibel, viúva de Ricardo Boechat, após cinco anos na emissora. Apresentadora fazia um quadro dentro do Jornal da Band e trabalhou em um programa matinal da emissora.