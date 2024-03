SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um aluno da PUC-SP foi preso dentro da instituição de ensino por suspeita de participar do sequestro de outro estudante da universidade.

Suspeito foi preso por policiais à paisana. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (20) no campus Monte Alegre da instituição, em Perdizes, na zona oeste da capital. A informação foi confirmada pela própria PUC (Pontifícia Universidade Católica), em nota enviada ao UOL.

Três envolvidos com o crime foram identificados. Além do aluno, outro homem foi preso e um adolescente foi apreendido por envolvimento no sequestro, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Estudante sequestrado passou um dia em cárcere. Ele foi levado por suspeitos na rua Guilherme Dumont Vilares, também na zona oeste de São Paulo, em 5 de dezembro. A SSP não informou se alguma quantia em dinheiro foi paga aos sequestradores.

O caso é investigado pela Divisão Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo. As identidades dos suspeitos presos e do suspeito apreendido não foram divulgadas.