SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga nesta quinta-feira (21) dados de população e domicílio dos setores censitários do Brasil. Mas o que é um setor censitário e qual a sua importância?

Um setor censitário é a menor unidade definida pelo instituto em um município. Trata-se da área em que cada recenseador percorrerá para coletar dados nas entrevistas domiciliares que formam o Censo Demográfico.

Cada setor é definido de acordo com a organização político-administrativa dos municípios, além de limites geográficos (rios, vales, morros, etc.) e concentração de domicílios e estabelecimentos. Por isso, as áreas dos setores podem variar bastante entre si, desde parte de um quarteirão a até grande áreas rurais. Algumas cidades, como Lajeado Grande (SC), por exemplo, têm três setores, enquanto a capital São Paulo tem 27.592.

Os dados dos setores censitários dão uma visão hiperdetalhada sobre todos os pontos de uma cidade, o que permite, por exemplo, a formulação de políticas públicas mais direcionadas pelo Poder Público.

De acordo com o IBGE, o país tem 452.388 setores censitários distribuídos em 5.570 municípios. Em ordem de grandeza, o setor é a menor unidade, seguida de subdistrito, distrito, município e estado. Cabe a cada município definir se terá distritos ou subdistritos.

A malha censitária muda conforme os anos por refinamento tecnológico e mudanças territoriais, como o surgimento de novos bairros ou a identificação de novas concentrações habitacionais.