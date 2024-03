SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores região central de São Paulo voltaram a enfrentar problemas em razão da falta de energia nesta quinta-feira (21). A Enel afirmou que o problema é pontual, causado pela manutenção na rede.

Segundo a concessionária de energia, as falhas ocorrem para clientes das ruas Paim, na Bela Vista, e Fortunato, na Vila Buarque, "em decorrência dos trabalhos para recuperar as condições originais da rede subterrânea que atende a região".

Os problemas no abastecimento de luz em bairros do centro ocorrem desde a manhã de segunda-feira (18), quando a rede enterrada sofreu problemas que a Enel atribuiu à uma obra da Sabesp na região. A empresa de saneamento nega responsabilidade no caso.

Nesta quinta, moradores da Vila Buarque voltaram a reclamar que a energia voltou a ter queda e que apenas a fase 110v está funcionando, como no caso de um condomínio na rua Fortunato.

"Teve queda de energia de novo. Ontem à noite tinha dado uma estabilizada e a gente conseguiu ligar um dos elevadores, mas agora caiu de novo", reclamou Benjamin Saviane", síndico do prédio.

De acordo com ele, os elevadores e a bomba de captação de água não funcionam com apenas uma fase.

"Tivemos de alugar um gerador, que aumenta os custos do condomínio. Nós ligamos para a Enel e cada um passa uma informação sobre a disponibilização de gerador. Informações desencontradas, nível de mentira mesmo", afirmou.

Ele também reclama da falta de informação. "Na quarta fizeram desligamento, mas não avisaram nada por SMS ou no site da empresa. Não avisam nada", reclamou.

Nas redes sociais, várias pessoas reclamam da situação.

"Enel, alguma previsão para o restabelecimento total da energia na região da Vila Buarque? Estamos sem água e elevadores nos prédios e chuveiro elétrico nos apartamentos por falta da fase 220v. Situação é gravíssima", questiona Thiago Zand.

"Enel fingiu que tinha resolvido o problema mas mais uma vez a energia caiu na Vila Buarque. Qual a previsão agora?", escreve Octávio Tenan.

A companhia afirma que está providenciando quatro geradores que serão instalados para atender os clientes da Rua Paim", afirmou a companhia, sem responder as demais reclamações.