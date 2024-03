SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu um estudante sob suspeita de participar do sequestro de em colega da PUC-SP. O sequestro ocorreu em dezembro do ano passado.

O estudante foi preso por policiais à paisana, nesta quarta-feira (20), dentro da universidade, no campus Monte Alegre, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. As ações foram realizadas pela 3ª Delegacia Antissequestro da DAS (Divisão Antissequestro), do Dope (Departamento de Operações Policiais Estratégicas).

A PUC-SP afirmou que policiais civis à paisana estiveram no campus e cumpriram um mandado de prisão contra um aluno. A universidade ressaltou que não recebeu qualquer outra informação oficial.

De acordo com o delegado Fabio Nelson Fernandes, o universitário convidou a vítima, um estudante de direito de 18 anos, para encontrá-lo. No dia 5 de dezembro, a vítima pegou um veículo de aplicativo na rua Guilherme Dumont Villares, no Morumbi, para ir até o colega na rua Carlos Caldeira Filho, no Jardim São Luís.

O estudante foi sequestrado por um grupo e levado para um cativeiro. O suspeito também foi levado para o cativeiro, de acordo com a investigação, para simular que também era vítima do sequestro.

A família do estudante passou a ser coagida a pagar R$ 20 mil pela libertação. Os criminosos ainda enviaram um vídeo com ameaças, no qual o estudante aparece com uma arma apontada para sua cabeça.

No entanto, a família avisou a polícia sobre o crime em andamento. O grupo percebeu que a polícia estava no caso e libertou a vítima no dia seguinte ao sequestro.

O suspeito já tinha sido libertado com a informação falsa de que ele teria pago R$ 50 mil aos sequestradores.

As investigações começaram ainda em dezembro e apontaram o universitário como participante do sequestro. Ele estava frequentando a universidade como se nada tivesse ocorrido.

A polícia não soube informar se ele apresentou defesa.