SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro dia do festival Lollapalooza em São Paulo, nesta sexta-feira (22), deve ser marcado por chuva, com ventos, chuviscos e uma queda brusca de temperatura em relação ao restante da semana.

A previsão é que a mínima fique nos 19°C, à noite, e a máxima não passe dos 22°C no decorrer do dia. A umidade do ar também sobe e deve ficar entre 75% e 95%.

Esse tempo deve se manter até o final do festival, que ocorre no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital, no domingo (24). A previsão é de muita chuva até pelo e diminuição da temperatura entre 8°C e 10°C em relação à registrada na quinta (21).

Com o fim da onda de calor, isso ocorre por causa da primeira frente fria do outono, que passa pelo litoral brasileiro, muda totalmente o clima da região sudeste, rompendo o bloqueio atmosférico. As chuvas mais fortes devem se concentrar no litoral.

No sábado, o frio aumentará, com a temperatura variando entre 17°C e 20°C. Já no domingo, a variação será de 17°C a 22°C.