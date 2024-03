SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva com forte vendaval causou estragos no litoral paulista na noite desta quinta-feira (21), com quedas de árvores sobre residências, veículos e fiação elétrica, de acordo com a Defesa Civil. Ninguém se feriu.

Santos, na Baixada Santista, foi a cidade que registrou ventos mais fortes, que alcançaram 134,5 km/h às 19h40, segundo o órgão. A ventania derrubou 17 árvores no município, sendo que os bairros mais afetados foram Vila Mathias, Marapé e Embaré.

Em Peruíbe, ao menos 25 árvores caíram na região da rodovia Coronel Rodolpho Pettená. Equipes da Defesa Civil passaram a noite fazendo a limpeza do local.

Em Mongaguá, o vento derrubou ao menos oito árvores e três postes de energia, o que provocou interrupção no fornecimento de luz nos bairros Florida, Agenor, Itaguaí, Jussara e Vera Cruz. A empresa Elektro afirma que está trabalhando para reestabelecer a energia. Houve também o registro de destelhamento de uma residência, que foi interditada, e sete pessoas foram alojadas na casa de parentes.

Em Guarujá, 17 árvores caíram, algumas sobre a fiação elétrica. Houve interrupção no fornecimento de energia em alguns bairros, e a empresa Elektro diz estar trabalhando para a normalização do serviço.

Também foram registradas quedas de árvores nas rodovias Rio-Santos e Mogi-Bertioga.

Em Ilhabela, no litoral norte do estado, uma árvore caiu sobre uma casa no bairro São Pedro. Em São Sebastião, também no litoral norte, uma árvore caiu sobre o muro de uma residência em Boiçucanga, e outra sobre uma casa em Camburi.

PREVISÃO DE MAIS CHUVA

A Defesa Civil alerta para a previsão de fortes chuvas até sábado (23) em todo o estado, com riscos de deslizamentos e formação de alagamentos e enxurradas, além de raios.

No litoral norte, os acumulados de chuva podem chegar a 250 mm. Na Baixada Santista, são esprerados 180 mm.

Já na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e na região metropolitana de São Paulo deve chover menos, com acumulados de até 80 mm.

Previsão semelhante para cidades do interior do estado como Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio Preto, onde são esperados 70 mm, e Araraquara, Bauru, Marília e Presidente Prudente, com até 60 mm.