RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem morreu na praia de Atibaia, em Arraial do Cabo (RJ), na manhã desta sexta (22) ao ser atingido por um raio. De acordo com testemunhas, a vítima é um vendedor ambulante.

Em nota, os bombeiros confirmaram que foram acionados "para uma ocorrência de choque elétrico provocado pela queda de um raio no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo. Um óbito foi confirmado".

"Desde a noite de quinta (21), até o momento, outras nove ocorrências relacionadas às chuvas foram registradas pela corporação todo o estado, a maioria referente a cortes de árvores, sem vítimas", diz nota.

Depois de um forte calor ao longo de cinco dias, em que a sensação térmica na cidade do Rio passou de 60ºC, a previsão é que a chegada de uma frente fria provoque fortes chuvas no estado.

Desde o início dessa sexta (22), a chuva é intermitente em diferentes regiões. Por conta disso, ainda na quinta (21), o governo Cláudio Castro (PL) decretou ponto facultativo.

Na rede estadual, as aulas foram suspensas em todas as cidades do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, os diretores devem estar de prontidão para abrir as unidades para abrigos e pontos de apoio, caso necessário.

As aulas particulares também foram suspensas, e provas foram remarcadas. Creches particulares enviaram comunicados para que os pais mantenham as crianças em casa se possível.

A dimensão que a chuva pode tomar até o fim de semana fez com que os municípios fluminenses antecedam medidas de atendimento à população.

No início da noite de quinta (21), em entrevista coletiva, o prefeito Eduardo Paes (PSD) alertou os moradores para a tempestade, que começou já na madrugada desta sexta (22).

"Essa chuva virá forte podendo passar de 40mm em uma hora e 200mm em 24h, mais no final da sexta-feira. É bem maior do que a média histórica de março, que é 124mm no mês todo", disse.

"As pessoas devem olhar para essas 72 horas imaginando que aquilo que não for essencial, não deve ser feito", completou o prefeito, que passou a madrugada no Centro de Operações da Prefeitura acompanhando as projeções da meteorologia.

Ao lado da chefe de meteorologia do Centro de Operações Rio, Raquel Franco, Paes pediu para as pessoas que moram em áreas de risco tomem cuidado e respeitem a sirene, respeita. "Parece que teremos um evento severo", afirmou.

Os números indicam que, da noite de quinta a domingo (24), pode chover de 300 a 500 milímetros por dia. O volume é maior do que o da média prevista para março inteiro na capital (135mm); ou quase o esperado para todo este mês em Petrópolis (207,5mm), na região serrana.