SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 11-coral da CPTM voltou a operar normalmente por volta das 9h10, depois de ter a circulação parcialmente interrompida na manhã desta sexta-feira (22), em razão de uma falha elétrica. Os trens não circularam entre as estações Tatuapé e Luz.

O que gerou a interrupção desde as 7h foi um problema na rede elétrica causado por ato de vandalismo, segundo a companhia.

Passageiros que estavam nos trens desceram na via e caminharam pelos trilhos até a plataforma da estação Brás com objetivo de embarcar na linha 3-vermelha do metrô, que faz trajeto paralelo ao da linha 11-coral.

Os trens do serviço 710 circulam com velocidade reduzida no trecho entre Brás e Luz e o Expresso Aeroporto está suspenso.

Segundo a CPTM, um objeto foi jogado na rede aérea de energia na região da Luz, o que provocou um curto-circuito nos cabos. Os trens aguardaram maior tempo de parada no trecho.

Os técnicos da companhia atuaram para retirada do objeto.

A CPTM destacou que muitas falhas, que prejudicam milhares de passageiros, ocorrem por vandalismo ou furto de cabos e outros equipamentos fundamentais para a circulação dos trens pelos 196 km de vias.

"Linha 11-coral com problemas técnicos de energia e indo somente até o Tatuapé. A composição hiper lotada, e pessoas sentadas no chão", reclamou Regina Lemes em uma rede social.

"Sem trem pra Estudantes e pra Luz, mas um dia de caos", reclamou Fernando Rocha.