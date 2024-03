SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um metalúrgico de 43 anos teve cerca de 90% do corpo queimado após cair em um tanque aquecido da metalúrgica Brametal, em Linhares (ES), na quinta-feira (21).

Edsney Cândido está em coma induzido. Em entrevista ao jornal A Gazeta, a irmã dele, Cleuziane, explicou que o metalúrgico está internado no Hospital Santa Rita, em Vitória, com queimaduras de segundo grau na maior parte do corpo. Ele foi submetido a cirurgia.

Família "está desolada". "É uma situação que entristece. A família toda está desolada. Agora é esperar que ele se recupere, mas a gente sabe que vai ser difícil", declarou Cleuziane.

Por meio de nota, a Brametal lamentou o ocorrido e disse investigar as causas do acidente: "A prioridade é prestar toda a assistência necessária ao colaborador e seus familiares, os quais o acompanham nesse importante momento".

Sindicato diz que empresas devem priorizar segurança dos trabalhadores. Em nota, o Sindimetal-ES (Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo) afirmou que "as empresas têm a responsabilidade primordial e dever legal de fornecer condições seguras de trabalho para proteger a vida e o bem-estar de seus empregados".

Sindimental-ES afirmou que "tomará as medidas legais se for necessário". "O sindicato torce pela plena recuperação do companheiro Edsney e segue acompanhando o desdobramento das causas do acidente e tomará todas medidas legais cabíveis possíveis, caso necessário", diz o sindicato em nota.

"O Sindicato alerta os metalúrgicos para que estejam atentos às medidas de segurança e, caso não se sintam seguros para realizar qualquer tarefa que considerem arriscada, é direito do trabalhador, por lei, recusar o trabalho. O Sindimetal-ES também solicita que os trabalhadores denunciem qualquer irregularidade que encontrarem na empresa, para que sejam tomadas medidas visando evitar a ocorrência de novos acidentes", informou o órgão que representa a classe", segue a nota.