SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com receio de faltar energia, a Univinco 25 (União dos Lojistas da Rua 25 de Março e Adjacências) decidiu cancelar o evento que realizaria, na próxima segunda-feira (25), em conjunto com a Rede Social Centro, para comemorar os 159 anos do comércio de rua e também os 200 anos de seu nome definitivo -uma homenagem à data em que o dom Pedro 1º outorgou a primeira Constituição do Brasil.

"Estamos todos chateados com o cancelamento. Os lojistas estão tristes. A gente esperou até o último momento. A Enel falou para mim que vão estabilizar a energia aqui. Mas isso pode ser daqui uma hora ou um dia. A gente não sabe quando", disse Claudia Urias, diretora executiva da associação.

Neste ano, além de comemorar o aniversário da via, o evento celebraria também a herança da imigração árabe e o papel desempenhado pela Igreja Ortodoxa na região.

O evento contaria com apresentações de danças, de tambor, missa e ação social com atendimento de saúde, com dicas de prevenção, exames básicos e exposição de produtos.

De acordo com Claudia, a região sofre problemas com a energia desde o final de semana.

"O movimento caiu drasticamente. Muito estão com geradores para conseguir deixar as portas abertas", afirmou.

A Enel, em boletim do meio-dia, afirmou que restabeleceu o serviço na região da 25 de Março, mas a afirmação foi rebatida por Claudia. De acordo com ela, até por volta das 15h30, quase toda a região estava apenas com a fase 110v.

"Eles conseguiram estabilizar tem mais ou menos uma hora. Mas próximo ao Parque Dom Pedro, por exemplo, tem lojas, tem mercado sem energia. Estão sem fase nenhuma. Tem um estacionamento de 31 andares com cerca de 50 carros presos lá", explicou.

"Mesmo assim o evento foi cancelado. Temos oscilações há vários dias e ainda sem saber qual a causa", disse.

Questionada, a Enel não enviou posicionamento até esta publicação.

A empresa afirmou no início da tarde desta sexta (22) que o novo apagão que atingiu a rua 25 de Março e o bairro de Santa Cecília na noite desta quinta (21) foi agravado por excesso de consumo atrelado às altas temperaturas.

"No caso das regiões da 25 de Março e da Santa Cecília, a última ocorrência registrada ontem (21), foi agravada pelo excessivo consumo de energia associado às elevadas temperaturas, o que dificultou a recomposição das redes subterrâneas nessas regiões, deixando alguns grupos de clientes sem fornecimento", afirmou.

A explicação para a demora no restabelecimento da luz foi dada pela concessionária no boletim das 12h desta sexta, cerca de 17 horas após o início do apagão na região centra.

Em entrevista à Folha de S.Paulo na tarde desta quinta, o diretor de manutenção da companhia, Darcio Dias, afirmou que não havia previsão para o restabelecimento pleno do fornecimento de luz na região central.

Dias conversou com a Folha de S.Paulo antes de novas ocorrências de falta de luz serem registradas na noite desta quinta em ruas de Santa Cecília, bairro que já vinha sendo afetado, e da República, onde problemas não haviam sido relatados até então.

"Estamos trabalhando para voltar à composição da rede original", disse Dias. "É uma rede que está sendo estabilizada. A gente está avançando com os reparos, com as equipes, com os geradores e monitorando, mas não podemos precisar quando [a rede vai voltar à situação original]", declarou.

Na segunda-feira, segundo a companhia, uma escavação atingiu cabos da rede subterrânea. Segundo a Enel, o problema foi causado pela Sabesp, estatal paulista de saneamento -a empresa, por sua vez, afirma que investigou e não encontrou indícios que sua obra tenha danificado a fiação.