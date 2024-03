SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 50 veículos estão presos por falta de energia elétrica em um edifício-garagem de 31 andares na rua 25 de Março, região do Parque Dom Pedro 2º, centro de São Paulo.

Alguns deles está lá desde sábado passado (16), quando um apagão derrubou luz na região de comércio popular da capital paulista e durante a semana se expandiu para outras regiões do centro da cidade.

Há veículos parados, inclusive, dentro de elevadores e que não podem ser retirados. Funcionários estão de plantão no edifício à espera de uma previsão de quando poderão voltar a trabalhar.

De acordo com José Santos da Rocha, supervisor da garagem, a primeira queda de energia foi entre 6h30 e 7h de sábado. Os carros que estavam no local eram de comerciantes que são mensalistas do estacionamento.

A luz voltou apenas por volta das 10h de quarta-feira (20), quando o estacionamento retomou as atividades, mas parou de novo às 17h e continuava assim até o início da noite desta sexta-feira (22).

"Nesse período [na quarta], a gente trabalhou, subiu e desceu carros, mas parou depois e há carros presos em elevadores, que não descem nem sobem", afirma.

Rocha diz ter ligado várias vezes para a concessionária Enel, anotado protocolos e ficado apenas com a promessa de que alguém iria aparecer lá, o que ele conta não ter acontecido. "Estamos sem nenhuma solução, ninguém dá satisfação."

Questionada sobre o problema do estacionamento, a Enel não respondeu até a publicação desta reportagem.

Em nota enviada à tarde, a empresa disse que o novo apagão que atingiu a rua 25 de Março e o bairro de Santa Cecília na noite desta quinta (21) foi agravado por excesso de consumo atrelado às altas temperaturas.

"No caso das regiões da 25 de Março e da Santa Cecília, a última ocorrência registrada ontem [21], foi agravada pelo excessivo consumo de energia associado às elevadas temperaturas, o que dificultou a recomposição das redes subterrâneas nessas regiões, deixando alguns grupos de clientes sem fornecimento", afirmou.

Entretanto, funcionários do estacionamento dizem que o local está parado desde as 17h de quarta.

O local não está completamente às escuras, pois conforme o supervisor, uma das três fases funciona, o que é suficiente para ligar algumas lâmpadas, mas não para acionar os elevadores de veículos.

Rocha diz que, em média, 350 veículos estacionam no local diariamente. O pico é aos sábados, quando as 600 vagas chegam a ser ocupadas de uma vez --para este fim de semana é esperado grande movimento por causa das compras de ovos de Páscoa.

"É um prejuízo muito grande", lamenta o funcionário, que afirma ter sido agredido por mensalistas que não conseguem entrar no local com seus carros. "Eles têm razão, pois pagam."

Com receio de faltar energia, a Univinco 25 (União dos Lojistas da Rua 25 de Março e Adjacências) decidiu cancelar o evento que realizaria, na próxima segunda-feira (25), em conjunto com a Rede Social Centro, para comemorar os 159 anos do comércio de rua e também os 200 anos de seu nome definitivo --uma homenagem à data em que o dom Pedro 1º outorgou a primeira Constituição do Brasil.

Claudia Urias, diretora executiva da associação afirma que a região sofre problemas com a energia desde o final de semana passado. "O movimento caiu drasticamente. Muito estão com geradores para conseguir deixar as portas abertas."

Nesta sexta à tarde, a Enel afirmou em nota que os problemas começaram a partir de danos provocados em distintos circuitos subterrâneos, cuja reparação é complexa e demorada, dada as dificuldades e especificidades desse tipo de rede (galerias subterrâneas).

Conforme a empresa, os circuitos subterrâneos que foram impactados localizam-se nas regiões de Higienópolis, Santa Cecília e 25 de Março.

"A Enel tem empenhado todos os esforços e recursos para restaurar os parâmetros originais e a configuração das redes afetadas. A companhia também tem disponibilizado geradores de médio e grande porte para abastecer os clientes impactados, enquanto segue trabalhando nos reparos até a plena normalização do serviço", diz trecho da nota.

Em entrevista na tarde desta quinta, o diretor de manutenção da companhia, Darcio Dias, afirmou que não havia previsão para o restabelecimento pleno do fornecimento de luz na região central.

Dias conversou com a Folha de S.Paulo antes de novas ocorrências de falta de luz serem registradas na noite desta quinta em ruas de Santa Cecília, bairro que já vinha sendo afetado, e da República, onde problemas não haviam sido relatados até então.

"Estamos trabalhando para voltar à composição da rede original", disse Dias. "É uma rede que está sendo estabilizada. A gente está avançando com os reparos, com as equipes, com os geradores e monitorando, mas não podemos precisar quando [a rede vai voltar à situação original]", declarou.

Na segunda-feira, segundo a companhia, uma escavação atingiu cabos da rede subterrânea. Segundo a Enel, o problema foi causado pela Sabesp, estatal paulista de saneamento --a empresa, por sua vez, afirma que investigou e não encontrou indícios que sua obra tenha danificado a fiação.

