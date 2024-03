SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atentado mata mais de 60 em Moscou, Cid volta à prisão após áudios sobre delação, temporais deixam vítimas no Rio e outras notícias para começar este sábado (23).

RÚSSIA

Estado Islâmico assume atentado que matou mais de 60 em Moscou. Primeira ação desde a guerra é inédita desde 2013, e ocorre em dia de escalada na Ucrânia.

STF

Cid é preso por ordem de Moraes após áudios sobre delação. Ministro do STF cita descumprimento de medidas cautelares e obstrução à Justiça; militar depõe de novo e nega ter sido coagido pela PF.

RIO DE JANEIRO

Temporais provocam 4 mortes no RJ; em Petrópolis, família é soterrada. Castro anuncia ida à cidade; na Região dos Lagos, um homem foi atingido por um raio.

POLÍTICA

Governo Lula se distancia de atos da esquerda contra Bolsonaro. Partidos e movimentos relembram 60 anos do golpe, enquanto petista veta alusão à data.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Planalto bloqueia R$ 2,9 bi do Orçamento e mantém déficit dentro da meta fiscal. Para sustentar cenário benigno em primeiro relatório, Executivo incorporou novos ganhos de arrecadação para amortecer frustrações de receita.

AGU

Governo fecha acordo com Varig para pagar R$ 4,7 bi e quitar dívidas trabalhistas. Indenização busca compensar prejuízos causados por congelamento de tarifas durante Plano Cruzado.

MUNDO

Kate Middleton diz que tem câncer e iniciou quimioterapia durante sumiço de 2 meses. Doença foi descoberta após cirurgia abdominal em 17 de janeiro, afirmou a princesa de Gales em vídeo divulgado nesta sexta.

LIVROS

Para papa Francisco, futuro da Igreja Católica é ser menor do que é hoje. Nova autobiografia, coescrita com jornalista italiano, posiciona o pontífice em relação a grandes acontecimentos da história.

CASO ROBINHO

Robinho deve ficar dez dias isolado em cela de 8 m² no presídio de Tremembé. Ex-jogador deu entrada no presídio no início da madrugada, uma exceção feita pelo governo paulista para atender pedido da PF.

GAL COSTA

'Fui o último a saber', diz filho de Gal Costa sobre câncer que a mãe tratava. Gabriel Costa questiona na Justiça, em processo que corre em sigilo, fração reivindicada pela viúva da artista.

CELEBRIDADES

Faustão respira sem ajuda de aparelhos e ainda se adapta a novo rim, diz hospital. Boletim médico foi divulgado nesta sexta-feira (22) pelo local onde o apresentador está internado.

PÁSCOA

Ovo Caribe esgota e já custa R$ 449 na revenda. Produto foi lançamento da Garoto para a data em 2024 e só volta às parreiras no ano que vem.

LOLLAPALOOZA

Offspring brinca e faz a alegria de fãs sob chuva no primeiro dia do Lollapalooza. Setlist foi inteira dedicada aos sucessos da fase áurea da banda americana, que se apresentou nesta sexta (22).

LOLLAPALOOZA

Como chegar, a quais shows assistir, itens proibidos: o que você precisa saber sobre o festival. Evento começou na sexta no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.