SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O teto de um supermercado de Pontal do Paraná (PR), no litoral do estado, desabou na noite desta sexta-feira (22) e deixou três pessoas mortas e outras 12 feridas, segundo o Corpo de Bombeiros. O estabelecimento tinha sido aberto no dia do acidente.

A área do teto que cedeu sustentava seis caixas d'água, que caíram em cima dos clientes e funcionários. O supermercado ficou alagado após o acidente.

O desabamento ocorreu na área da padaria do supermercado. O corpo de bombeiros precisou usar uma retroescavadeira para socorrer as vítimas que ficaram presas sob os escombros.

O estabelecimento é da Super Rede e tinha sido inaugurado em um evento na quinta-feira (21), na noite anterior ao acidente. A inauguração foi feita com a presença do prefeito Rudão Gimenes, que chegou a postar um vídeo nas redes sociais comemorando que o estabelecimento traria renda e emprego para a cidade.

Depois do acidente, o prefeito publicou um texto lamentando o desabamento.

"Ontem estive com minha família na inauguração do supermercado Super Rede, um momento de alegria para a cidade. Agora a noite [sic] recebemos a triste notícia do desabamento da laje do mercado e estamos colocando todos os esforços da prefeitura no atendimento às vítimas e equipe de socorro", escreveu.

Em nota, o Governo do Paraná afirmou que a Polícia Civil vai investigar o caso. A Folha procurou a Super Rede, mas não recebeu resposta sobre o acidente até a publicação do texto.