SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma forte chuva atingiu o sul do Espírito Santo entre a noite de sexta-feira (22) e a madrugada de sábado (23). Duas pessoas ?em Apiacá e Mimoso do Sul?, estão desaparecidas. Em vários municípios, ruas e casas ficaram alagadas. O governador Renato Casagrande anunciou que decretará situação de emergência em dez municípios.

Em Mimoso do Sul, a força da água arrastou um caminhão do Corpo de Bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, na manhã deste sábado, uma equipe realizava atendimento quando a viatura foi arrastada pela correnteza da enchente.

Os militares estacionaram o caminhão em local seguro e seguiram de bote para o atendimento. O nível da água subiu rapidamente e o atingiu. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil, até às 11h da manhã deste sábado, 1.205 moradores dos municípios de Vargem Alta, Mimoso do Sul, Alfredo Chaves e Guaçuí estavam desalojados.

Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas registrados nos municípios que possuem estação meteorológica do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) foram em Bom Jesus do Norte (304.2 mm), Mimoso do Sul (231.8), Muniz Freire (196.4), Alegre (161.25), Guaçuí (153.61), Rio Novo do Sul (151.8), Vargem Alta (150.6), Jerônimo Monteiro (139.23), São José do Calçado (132.0), Iúna (98.6), Cachoeiro de Itapemirim (97.38), Alfredo Chaves (81.6), Piúma (72.0), Conceição do Castelo (64.8), Ibitirama (59.2), Aracruz (47.08), Irupi (47.0), Ibatiba (46.4), Castelo (39.12), Brejetuba (38.0), João Neiva (37.58), Itaguaçu (36.0), Venda Nova do Imigrante (19.2), Itarana e Anchieta (15.8), e Santa Teresa (13.2).

Na manhã deste sábado, o governador relatou que a situação começou se a agravar perto da meia-noite devido à chuva mais intensa.

"A previsão de chuva era em torno de 100 a 120 mm, e nós tivemos além da previsão. Chegamos a ter, por exemplo, em Bom Jesus do Norte, 300 mm de chuva, de 11h da noite até a madrugada."

Para atender as vítimas, o governo montou coordenações regionais em Guaçuí e Cachoeiro de Itapemirim.

A base do Notaer (Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar) do Espírito Santo foi transferida para o aeroporto de Cachoeiro do Itapemirim. Dois helicópteros estão a serviço das equipes em Mimoso do Sul, onde as consequências foram mais graves.

"A prioridade nesse momento é proteger as pessoas, tirá-las de terraço de casa de local onde ela está correndo risco para que elas estejam em local seguro. Ao mesmo tempo, estamos deslocando cestas básicas e colchões para a região sul", afirma Casagrande.

"A Assembleia [Legislativa do Espírito Santo] fez uma economia no ano passado do seu orçamento e está devolvendo aos cofres do estado 17 milhões de reais, serão direcionados ao Fundo da Defesa Civil para esse enfrentamento."

Segundo a Defesa Civil do estado, há previsão de mais chuva, mas com menor intensidade. Há interdições em duas rodovias. Um trecho da pista da estrada entre Apiacá e Bom Jesus do Norte cedeu e abriu uma cratera no local. A outra rodovia interrompida devido a alagamento é a que liga Apiacá a BR-101.