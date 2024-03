RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma menina de 4 anos foi resgatada de uma casa soterrada no bairro Independência, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A.S.S.L foi encontrada após passar 16 horas sob escombros.

Ela foi encontrada ao lado do pai, Douglas José de Souza da Silva, 24, que não sobreviveu. Além dele, outras três pessoas da família morreram. São elas Beatriz Silva Lima, 25, que estava grávida; Maria Lucia Casemiro Lima, 66; Lukas Willian da Silva Lima Justino, 9,

Até agora, oito pessoas são vítimas da chuva no estado.

A. foi localizada com o auxílio de um cão farejador e os socorristas se emocionaram no momento da retirada da criança, que foi levada nos braços de um bombeiro para a ambulância.

Outras duas pessoas foram resgatadas do local com vida. Vizinhos informaram que elas seriam o avô e a tia-avó da menina.

"Escutei o barulho, corri de casa. Foram três casas que desabaram. Ainda ajudamos no resgate de duas pessoas", disse Marcio Amorim, 58, vizinho da família.

Amorim mora desde 2001 na região e foi orientado pela Defesa Civil a sair de casa. Outras famílias também foram retiradas e se emocionaram ao levar cachorros e passarinhos em gaiolas.

De acordo com o Comitê de Chuvas RJ, além das quatro vítimas em Petrópolis, outras três pessoas morreram em decorrência das chuvas no estado nas últimas 24h.

Em Arraial do Cabo, na região dos Lagos, um homem morreu depois de ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia.

Em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um homem se afogou depois que o caminhão que dirigia caiu num rio.

Outro óbito ocorreu em Teresópolis, também na região Serrana.

Bombeiros fizeram cerca de 100 ocorrências relacionadas às chuvas e resgataram pelo menos 90 pessoas. As ocorrências incluem cortes de árvores, deslizamentos de terra, desabamentos e inundações.