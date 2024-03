SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) confirmou na noite deste sábado (23) a representação contra a Enel no TCU (Tribunal de Contas da União) e na Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para pedir a rescisão do contrato com a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em São Paulo.

Ele havia anunciado que faria isso após os transtornos causados por apagões na região central da cidade durante a semana. A falta de energia elétrica prejudicou comerciantes, afeta o abastecimento de água e deixou pacientes sem atendimento na Santa Casa.

Além disso, provocou o cancelamento de eventos como espetáculos teatrais e lançamento de livros e deixou no escuro prédios icônicos e turísticos como o Copan e o edifício Itália.

"Ninguém aguenta mais a Enel", disse Nunes neste sábado. "Diante da ineficiência intolerável, agi novamente, representando junto à Aneel e ao TCU".

Segundo ele, a administração municipal já havia ingressado recentemente com duas ações contra a empresa nesses dois órgãos.

O prefeito afirmou que o modelo de concessão impede a prefeitura de intervir, o que cabe aos órgãos federais.

"Não podemos continuar à mercê de um serviço tão deficiente. Exigimos a garantia de um serviço de qualidade, um direito básico", completou.

A concessionária não comentou as declarações do prefeito. Em nota divulgada na sexta-feira (22), a empresa disse que os problemas começaram a partir de danos provocados em distintos circuitos subterrâneos, cuja reparação é complexa e demorada, dada as dificuldades e especificidades desse tipo de rede (galerias subterrâneas). Os circuitos que foram impactados localizam-se nas regiões de Higienópolis, Santa Cecília e 25 de Março.

A companhia disponibilizou geradores de médio e grande porte para abastecer os clientes impactados.