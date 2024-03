RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas de uma mesma família que morreram no desabamento de uma casa em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, foram enterradas na manhã deste domingo (24) no Cemitério Municipal da cidade. Emocionados, familiares e amigos presentes no sepultamento não quiseram dar entrevistas.

O corpo de Maria Lucia Casemiro Lima, 66, foi o primeiro a ser enterrado, em cortejo. Depois foram levados os caixões de Lukas Willian da Silva Lima Justino, 9, e de sua mãe, Beatriz da Silva Lima, 25, e na sequência o caixão de Douglas José de Souza da Silva, 24. O casal e a criança tiveram os caixões colocados na mesma cova.Sobre o caixão de Douglas também foi colocada uma bandeira do time de futebol carioca Vasco. Ao final do enterro, todos bateram palmas como homenagem.

Três casas de um mesmo terreno desabaram no bairro Independência, na tarde de sexta (22). No local, três pessoas foram resgatadas vivas, entre elas A., de 4 anos, filha de Douglas e Beatriz.

A menina, retirada dos escombros cerca de 16 horas após o desabamento, foi encontrada com o auxílio de um cão farejador. O estado de saúde da criança é estável.

O enterro ocorreu sob chuva fina, que cai na região serrana. Desde sexta, oito pessoas morreram no estado em decorrência das chuvas.

O governo do Rio criou o Comitê SOS Chuvas para acompanhar a situação nos municípios. Petrópolis, um dos mais atingidos, entrou em estágio de crise e decretou situação de emergência.

ALERTA DE RISCO

Na manhã deste domingo, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu alerta de alto risco para deslizamentos na cidade.

O alerta foi enviado aos moradores de Petrópolis por SMS. "Apesar de a previsão ser de chuva de intensidade fraca, os acumulados pluviométricos permanecem altos demandando atenção aos alertas", diz a mensagem.