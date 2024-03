SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva que atingiu o sul do Espírito Santo desde a noite de sexta-feira (22) deixou 16 mortos, 5.481 desalojados e 255 desabrigados. As informações são do último boletim da Defesa Civil, divulgado no fim da manhã deste domingo (24).

Das mortes, 14 ocorreram em Mimoso do Sul e duas em Apiacá. Há desalojados em Vargem Alta (1.000), Guaçuí (200), Bom Jesus do Norte (3.000), Apiacá (1.000) e Cachoeiro de Itapemirim (281).

Apiacá é a cidade que concentra a maior parte dos desabrigados em decorrência da chuva. São 179. Em seguida, está Bom Jesus do Norte, com 64. Mimoso do Sul --município mais atingido pela tragédia-- tem 12 desabrigados.

O risco de deslizamentos de terra e quedas de barreira é muito alto em Bom Jesus do Norte e alto em Mimoso do Sul, Muniz Freire, Guaçuí, Alegre, Vargem Alta, Jerônimo Monteiro, Linhares, Rio Novo do Sul e Presidente Kennedy.

Há também o risco hidrológico, com destaque para as bacias dos rios Pomba e Muriaé, e as partes

baixas das bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana.

Neste sábado (23), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou situação de emergência em 13 municípios devido à chuva que atingiu a região sul capixaba.

O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado e vale para Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

"A prioridade nesse momento é proteger as pessoas, tirá-las de terraço de casa de local onde está correndo risco para que elas estejam em local seguro. Ao mesmo tempo, estamos deslocando cestas básicas e colchões para a região sul", disse em entrevista coletiva o governador Renato Casagrande, que decretará situação de emergência em dez municípios.

RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS PERMANECEM COM BLOQUEIOS

Nas federais, a interdição na altura do km 461 da BR-101, em Mimoso do Sul, na divisa com o estado do Rio de Janeiro, ocorre devido ao nível do rio Itabapoana. Na BR-482, há bloqueios nos km 35 e 42, entre Alegre e Guaçuí.

Na ES-393, o trecho fechado se encontra entre Mimoso do Sul, Muqui e Conceição de Muqui. Na ES-297, o bloqueio está na altura do km 27, na Ponte do Itabapoana, devido à elevação do nível do rio.