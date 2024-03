SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PF prende suspeitos de mandar matar Marielle, oposição a Lula vê erro da esquerda com atos esvaziados, papa Francisco pula homilia do Domingo de Ramos e outras notícias do dia para começar esta segunda-feira (25).

VIOLÊNCIA

PF prende Domingos e Chiquinho Brazão, suspeitos de mandar assassinar Marielle. OUTRO LADO: defesa de conselheiro do TCE do Rio afirma que ele é inocente; reportagem não conseguiu contato com advogados do deputado federal.

VIOLÊNCIA

Delegado preso recebeu família de Marielle e prometeu solução do caso. Segundos parentes da vereadora, participação de Rivaldo Barbosa foi uma surpresa; defesa nega envolvimento.

VIOLÊNCIA

Alvos do caso negam envolvimento com o crime. Moraes determinou prisão de três pessoas, além de medidas como busca e apreensão.

PODER

Oposição a Lula vê Bolsonaro fortalecido e erro da esquerda com atos esvaziados. Bolsonaristas dizem que, mesmo sem endosso de petista, é inevitável fazer comparações entre as mobilizações de rua.

GOVERNO LULA

Aceno do governo a estados endividados cria insatisfação com Norte e Nordeste. Estados dessas regiões têm dívidas menores e reclamam de negociação que 'premia' quem descumpriu ajustes anteriores.

60 ANOS DO GOLPE

Veto de Lula à memória de 1964 mantém tutela militar sobre a República, diz historiadora. Decisão do presidente é um 'desastre', afirma Heloisa Starling, que lança livro sobre golpe militar ocorrido há 60 anos.

AMÉRICA LATINA

Governo Milei sugere que Mães da Praça de Maio 'inventaram' cifra de vítimas da ditadura em vídeo. Filme revisionista divulgado nos 48 anos do golpe militar questiona número de 30 mil desaparecidos no regime.

PÁSCOA

Papa Francisco pula homilia do Domingo de Ramos, mas preside resto da missa. Vaticano não justifica atitude do pontífice, que vem sofrendo de bronquite e gripe intermitentes.

LIVROS

É um erro esquerda querer ser 'woke', diz filósofa dos EUA. Em novo livro, Susan Neiman defende que movimentos trocaram ideal de universalismo por tribalismo limitador.

CLIMA

Número de mortes pela chuva no Espírito Santo sobe para 17. Estado do Rio de Janeiro tem oito mortos e 594 desabrigados.

SAÚDE MENTAL

Viúvo há quatro anos, Milton Neves enfrenta depressão: 'Até morrer eu vou chorar'. 'Sem minha Lenice e meu microfone eu não sou nada', desabafa comentarista, fora da Band desde dezembro, a pedido: 'Estou psicologicamente derrotado'.

TELEVISÃO

Por causa de série, Globo paga R$ 40 mil para mãe de assaltante famoso dos anos 2000. História de Marcelo Borelli baseou a trama de 'A Teia', produzida pela emissora em 2014.

LOLLAPALOOZA

Como foi o terceiro dia de Lollapalooza, com SZA, Sam Smith e trégua na chuva. Neste domingo, último dia do festival em São Paulo foi dedicado ao pop, e contou ainda com nomes como Sam Smith e Livinho.