SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um miliciano, ligado ao grupo de Zinho, foi morto na noite deste domingo (24) após um tiroteio com policiais em um motel em Sepetiba, no Rio.

Fabricio da Guia Mendes da Silva era apontado como chefe de milícia que atua na zona oeste do Rio e estava foragido desde 2020. Ele tinha dois mandados de prisão preventiva em aberto por constituição de milícia, associação criminosa, receptação e roubo.

O miliciano atirou em policiais civis no momento de sua prisão, dois ficaram feridos. Um teve ferimentos no braço por estilhaços, e o outro foi atingido por disparos nos braços e no peito, que acertaram o colete balístico, disse a polícia. civil.

O foragido foi baleado, levado para uma unidade de saúde e não sobreviveu. No motel, foram apreendidos uma pistola, um fuzil, coletes balísticos, aparelhos celulares e um veículo roubado e adulterado.