SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 35 anos morreu após desmaiar durante uma corrida em Colíder (MT).

Ilson Henrique Moreira sofreu um infarto fulminante no sábado (23). A informação foi dada pela Universidade Estadual de Mato Grosso, instituição na qual ele trabalhava.

Ele chegou a ser levado para o hospital, mas teve a morte constatada na unidade de saúde. O caso foi registrado como morte natural pela Polícia Judiciária de MT.

Ele era diretor administrativo do campus Colíder da Unemat. A unidade decretou três dias de luto. As atividades administrativas no campus foram suspensas nesta segunda-feira (25).

Ilson tinha histórico atlético. A vítima usava as redes sociais para compartilhar a participação dele em eventos esportivos. O diretor também jogava futsal e já participou de torneios profissionais da modalidade.

"É uma perda significativa para a comunidade e seus colegas de trabalho. Que sua contribuição e seu legado deixem uma marca duradoura naqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo", disse a Unemat, em nota de pesar.